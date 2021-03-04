ÜSKÜDAR'DA NAVİGASYONU TAKİP EDEN TIR SÜRÜCÜSÜ SOKAKTA SIKIŞTI
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ÜSKÜDAR'DA NAVİGASYONU TAKİP EDEN TIR SÜRÜCÜSÜ SOKAKTA SIKIŞTI

04.03.2021 07:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 08:03
ÜSKÜDAR'DA NAVİGASYONU TAKİP EDEN TIR SÜRÜCÜSÜ SOKAKTA SIKIŞTI

Kamera: Murat KORKMAZ / Üsküdar'da sürücüsünün navigasyonu takip ederek dar olan ara sokağa girdiği TIR, sıkışarak mahsur kaldı.

Kamera: Murat KORKMAZ/

Üsküdar'da sürücüsünün navigasyonu takip ederek dar olan ara sokağa girdiği TIR, sıkışarak mahsur kaldı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Eski Keresteciler Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün navigasyonu takip ederek ara sokağa girdiği TIR'ın dorsesi sıkıştı. TIR'ın sokakta mahsur kaldığını görenler durumu polis  ekiplerine bildirdi. Gelen polis ekipleri sokağı kapatarak güvenlik önlemi aldı. İlk olarak TIR'ın kupa kısmı kurtarılırken, uzun süren çalışmaların sonrasında dorse kısmı da kurtarıldı. Dükkanların tabelaları zarar gördü.Esnaf Abdurrahim Ayri, "Üsküdar Meydanı'nda esnafım. Her hafta bir TIR gelip tabelalarımıza zarar veriyor. Sokağın girişindeki kavşağa bir tabela konulabilir. Navigasyon kısa yol olarak burayı gösteriyor ve yabancılar bu yolu kullanıyor. Burada tarihi yapılar var zarar görüyor." dedi.

Görüntü dökümü ------------------TIR'dan görüntü Röportaj TIR'ın dorsesinden ayrılışı Havadan drone görüntüsü 

Genel ve detay görüntü 

03.03.2021 - 01.35 Haber Kodu : 210303250


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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