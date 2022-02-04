Üsküdar'da mülk sahibinin darp edildiği olayın azmettiricisi yakalandı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da bir dükkan sahibi, kiracısının azmettirdiği şahıslar tarafından öldüresiye dövüldü. Olayın basına yansımasının ardından polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Olayın azmettiricisi olan şahıs kıskıvrak yakalandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Üsküdar'da saat 20.30 sıralarında meydan gelmişti. İddiaya göre, iş yerinden çıkarak aracıyla evine giden 58 yaşındaki Muharrem Tekdal isimli vatandaş, otomobilinden indiği sırada iki kişinin saldırısına uğramıştı. Muharrem Tekdal, kendisini darp eden şahısların, kendi kiracısı tarafından azmettirildiğini ve kiracısının kendisine 1.5 milyon TL borçlu olduğunu iddia etti.

Olayın basına yansımasının ardından polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu olayın azmettiricisi olduğu belirlenen D.T. (44) isimli şüpheli şahıs, 02.02.2022 tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıs, "kasten yaralama" suçundan 03.02.2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa