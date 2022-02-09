ÜSKÜDAR'DA MİNİBÜS RAMPADAKİ AĞACA ÇARPTI; DÜŞME İHTİMALİNE KARŞI D-100 KAPATILDI

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da durakta freni tutmadığı iddia edilen minibüs, rampadaki ağaçlara çarptı. Şoför kazayı yara almadan atlatırken, D-100 Karayolu'na düşmeden duran minibüsü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay saat 10.00 sıralarında Acıbadem Caddesi Üsküdar-Acıbadem minibüs son duraklarında meydana geldi. İddialara göre 34 M 2679 plakalı yolcu minibüsün sürücüsü manevra yapmak istediği sırada frenin tutmaması nedeniyle kontrolü kaybetti. Minibüs, dik rampada ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koştu. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Polis ekipleri de minibüsün D-100 karayoluna düşme ihtimaline karşı yolu trafiğe kapattı. İtfaiyenin kurtarıcı aracı minibüs çekerek kurtardı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste hasar oluştu. Minibüsün kurtarılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayı gören bir kişi "Burası minibüs son durağı. Freni boşalmış, ağaca çarparak durabildi. Yaralı yok. İtfaiye yardımcı oluyor" diye konuştu.