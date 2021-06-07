ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA "KADIN EMEĞİ PAZARI" GERGİNLİĞİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA "KADIN EMEĞİ PAZARI" GERGİNLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar Meydanı'nda açılması planlanan Kadın Emeği Pazarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi.

Üsküdar Meydanı'nda açılması planlanan Kadın Emeği Pazarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Üsküdar Meydanı'nda bugün başlaması beklenen Kadın Emeği Pazarı, İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıtaları arasında çıkan yer tartışma nedeniyle kurulamadı. Dün akşam saatlerinde meydanda stantların kurulum sırasında zabıtalar arasında tartışma çıktı. Tezgahlar kurulamadı. Gerginlik bugün de sürdü. İBB ve Üsküdar zabıta ekipleri meydanda bekledi.

Öte yandan Üsküdar Kaymakamı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Üsküdar Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Kadın El Emeği Pazarı kurulması planlandığı bildirilmiştir. Planlanan bu etkinlik ile ilgili olarak kaymakamlığımızca bugüne kadar özellikle hemşeri dernekleri ve diğer illerin idari mercilerinden gelen, yerel ürün pazarı, el ürünleri pazarı ve yöresel lezzet fuarı gibi etkinlik talepleri, genel hijyen kuralları, civar esnafın haksız rekabetten ötürü bildirdiği rahatsızlıklar, kayıt dışı satışın teşvik edilmemesi gibi gerekçelerle uygun görülmemiştir. Tüm bu sebeplere ilave olarak, devam eden salgın hastalık şartları da göz önünde bulundurulduğunda, her gün on binlerce İstanbullu'nun vapur, metro ve otobüsle ulaşımlarına kavşak noktası teşkil eden Üsküdar Meydanı'nda ilave bir vatandaş yoğunluğunun oluşturulmamasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Yukarıda izah edilen gerekçelerle bahse konu etkinliğin Üsküdar Meydanı yerine Harem Otogarı yanında bulunan alanda tertip edilmesi daha uygun olacaktır" denildi.

ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA 'KADIN EMEĞİ PAZARI' GERGİNLİĞİ
ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA 'KADIN EMEĞİ PAZARI' GERGİNLİĞİ
ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA 'KADIN EMEĞİ PAZARI' GERGİNLİĞİ
ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA 'KADIN EMEĞİ PAZARI' GERGİNLİĞİ
ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA 'KADIN EMEĞİ PAZARI' GERGİNLİĞİ
ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA 'KADIN EMEĞİ PAZARI' GERGİNLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Murat Kurum Sedat Peker İbrahim Aydemir
Magazin Şevval Sam Seda Sayan Erkan Petekkaya Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA "KADIN EMEĞİ PAZARI" GERGİNLİĞİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 22:58:57. #1.13#

title