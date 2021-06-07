ÜSKÜDAR MEYDANI'NDA "KADIN EMEĞİ PAZARI" GERGİNLİĞİ

Üsküdar Meydanı'nda açılması planlanan Kadın Emeği Pazarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi.

Üsküdar Meydanı'nda açılması planlanan Kadın Emeği Pazarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi'ni karşı karşıya getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Üsküdar Meydanı'nda bugün başlaması beklenen Kadın Emeği Pazarı, İBB ve Üsküdar Belediyesi zabıtaları arasında çıkan yer tartışma nedeniyle kurulamadı. Dün akşam saatlerinde meydanda stantların kurulum sırasında zabıtalar arasında tartışma çıktı. Tezgahlar kurulamadı. Gerginlik bugün de sürdü. İBB ve Üsküdar zabıta ekipleri meydanda bekledi.

Öte yandan Üsküdar Kaymakamı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Üsküdar Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Gönüllüleri işbirliği ile Kadın El Emeği Pazarı kurulması planlandığı bildirilmiştir. Planlanan bu etkinlik ile ilgili olarak kaymakamlığımızca bugüne kadar özellikle hemşeri dernekleri ve diğer illerin idari mercilerinden gelen, yerel ürün pazarı, el ürünleri pazarı ve yöresel lezzet fuarı gibi etkinlik talepleri, genel hijyen kuralları, civar esnafın haksız rekabetten ötürü bildirdiği rahatsızlıklar, kayıt dışı satışın teşvik edilmemesi gibi gerekçelerle uygun görülmemiştir. Tüm bu sebeplere ilave olarak, devam eden salgın hastalık şartları da göz önünde bulundurulduğunda, her gün on binlerce İstanbullu'nun vapur, metro ve otobüsle ulaşımlarına kavşak noktası teşkil eden Üsküdar Meydanı'nda ilave bir vatandaş yoğunluğunun oluşturulmamasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir. Yukarıda izah edilen gerekçelerle bahse konu etkinliğin Üsküdar Meydanı yerine Harem Otogarı yanında bulunan alanda tertip edilmesi daha uygun olacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı