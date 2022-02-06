Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, çatısı sökülen metruk binada bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Küplüce Mahallesi Nuribey Sokak'ta yıkılması planlanan binanın deposundaki çatı profillerinin söküm işlemleri sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın başladı. Aniden tüm depoyu saran yangından dolayı binadan dumanlar yükseldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.