Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

AA, Tansel Parlak - Güncel
 - Güncelleme:
Üsküdar'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, çatısı sökülen metruk binada bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, çatısı sökülen metruk binada bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması nedeniyle çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Küplüce Mahallesi Nuribey Sokak'ta yıkılması planlanan binanın deposundaki çatı profillerinin söküm işlemleri sırasında izolasyon malzemelerinin tutuşmasıyla yangın başladı. Aniden tüm depoyu saran yangından dolayı binadan dumanlar yükseldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

AA / Tansel Parlak - Güncel

İstanbul, Üsküdar, Yangın, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title