Üsküdar'da metrobüs kazası: 11 yaralı

İSTANBUL - Burhaniye durağında bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpmasıyla kaza meydana geldi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı.

Üsküdar'da Burhaniye metrobüs durağında bir metrobüs önündeki metrobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüslerde bulunan 11 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle duran metrobüs seferleri, metrobüslerin yoldan alınmasıyla normale döndü.

Kaynak: İHA