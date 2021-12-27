Üsküdar'da "Mesleki eğitim merkezi diploma programı" başlatıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Programı"nı yeniden başlattı.

Devamsızlıktan, ailevi sebeplerden veya başarısızlıktan liseye devam edemeyen, sınıfta kalan öğrencilerin eksik eğitimlerini tamamlamaları ve mesleki eğitim alarak iş sahibi olmalarını hedefleyen projenin tanıtım toplantısı Üsküdar Boğaziçi Yaşam Merkezi'nde yapıldı.

Toplantıya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve çok sayıda davetli katıldı.

Projeye devletin yaptığı katkılar hakkında bilgi veren Kaymakam Demiryürek, "Ustalar, kalfa çırak arıyor. Bulduğu çırağın kalfanın sigortasını devlet yatırıyor. Çıraksa maaşının üçte birini, kalfaysa yüzde ellisini devlet veriyor. Esnafa da bu büyük katkıdır" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de belediye olarak projenin ortaklarından biri olduklarını, çok sayıda genci eğitim ve iş imkanlarıyla buluşturacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Devamsızlıktan, ailevi sebeplerden veya başarısızlıktan liseye devam edemeyen, sınıfta kalan öğrencilerin eksik eğitimlerini bu programla tamamlıyoruz. Çocuklar haftada bir gün okula gidecek, 4 gün işinde olacak, sigortasını devlet yatıracak. Çıraksa asgari ücretin üçte biri, kalfaysa asgari ücretin yarısı kadar maaşını devlet verecek. Lise diploması alan öğrenciler, ustalık belgeleriyle de işyeri açma imkanına erişiyor."

"Lütfen bu programı yaygınlaştırarak istihdamı artıralım"

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ise işveren olarak en büyük sorunlarının ara eleman bulmak olduğunu dile getirerek, "Sizin 'ara eleman' dediğiniz bizim için 'aranan eleman.' Lütfen bu programı yaygınlaştırarak istihdamı artıralım" dedi.

Konuşmaların ardından projenin imza töreni gerçekleştirildi.

AA / Zafer Arslan - Son Dakika Haberleri

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