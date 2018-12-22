Üsküdar'da Mazhar Alanson İzdihamı!

Saatler öncesinden uzun kuyrukların oluştuğu konserde Mazhar Alanson hayranları salonu tıklım tıklım doldurdu. Yandım Yandım, Sarı Laleler, Ah Bu Ben, Ele Güne Karşı gibi unutulmaz eserlerini seslendiren Mazhar Alanson, seyircilere 'Ara verelim mi? diye sordu. Seyircilerden gelen 'hayır' yanıtı üzerine Mazhar Alanson aralıksız iki saat sahnede kaldı.

'YANDIM'I MEDİNE'DE YAZDIM'

Sahnede şarkıların hikayesini de anlatan Mazhar Alanson ''Yandım şarkısını Medine'de yazdım. İlk gün çıktım 'Yandım' satırını not ettim. İkinci gün 'Ah ki ne yandım'ı ekledim. Derken bir bakıyorsun arkasından 'Bana Şarkılar Söyleten Kadın' geliyor. Sonra şarkılar söyleten bir kadın olmuş herhalde. 'Baka baka doyamadım hem kokladım da' tamamen Kabe'ye yazılmıştır. Şarkılarımı satır satır toplarım. Sezen gibi 15 dakikada yazamam, 3-4 ayda yazarım ben. Bu satırları bir araya getirmek de fakirin işi. Onu da ben yapabiliyorum. Yaşamadığım hiçbir şeyi satırlarıma geçirmedim'' dedi.

'İLK KEZ ŞARKILARIN SÖZLERİNİ DUYDUM'

Grubun diğer üyeleri Fuat ve Özkan olmadan sahneye çıkan Mazhar Alanson'un 'Üçümüz beraberken hep eğlenceli şarkılar istiyorlar. İlk kez şarkıların sözlerini duydum' sözleriyle salon kahkahaya boğuldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Alanson'a şu sözlerle teşekkür etti: ''Bu salonda çok programlar yaptık. İlk kez böylesine büyük bir coşku görüyorum. Üç kuşağın sevgisini kazanmış ve gurur kaynağımız olan Mazhar Alanson'u Üsküdar'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk.''

Alanson, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Kaynak: Bültenler