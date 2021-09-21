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ÜSKÜDAR'DA MARKETLERDE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da Ticaret Bakanlığı ekipleri temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim yaptı.

ÜSKÜDAR'da Ticaret Bakanlığı ekipleri temel gıda ve tüketim ürünlerinin satıldığı marketlerde denetim yaptı. Raflardan toplanan ürünlerin etiketleri ile kasa fiyatları karşılaştırılarak incelendi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri Üsküdar'da market ve işletmelerde denetim yaptı. Marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin hem fiyatları hem de gramaj değerleri incelendi. Haksız fiyat uygulandığı kanaatine varılan ürünler Ticaret Bakanlığı'na gönderilip, incelemeye alınacağı belirtildi.

Market yönetiminden ise savunma isteneceği vurgulandı.

Denetimlere katılan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Tüketicinin Korunması Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, "Marketlerdeki fahiş fiyatları tespit etmeye çalışıyoruz. Ekiplerimizle birlikte başta temel gıda ürünleri olmak üzere çok sayıda kalem ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyum durumunu inceleyeceğiz. Fiyatların yanı sıra ürünlerin gramaj durumlarını da inceliyoruz. Ayrıca ürünlerin hem alış hem satış hem de tedarikçi fiyatlarını araştırıyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Kurulu'na gönderiyoruz. Haksız fiyat artışı varsa bu perakendeciden yoksa tedarikçiden kaynaklanıyor tespit edip cezayı ona uygulayacak" diye konuştu

ÜSKÜDAR'DA MARKETLERDE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

ÜSKÜDAR'DA MARKETLERDE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

ÜSKÜDAR'DA MARKETLERDE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

ÜSKÜDAR'DA MARKETLERDE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

ÜSKÜDAR'DA MARKETLERDE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ

ÜSKÜDAR'DA MARKETLERDE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ÜSKÜDAR'DA MARKETLERDE 'FAHİŞ FİYAT' DENETİMİ - Haberler
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