Üsküdar'da mahalle sakinleri polise çay ve börek ikram etti Üsküdar'da devriye gezen polis ekibine mahalle sakinleri çay ve börek ikram etti.

Üsküdar'da devriye gezen polis ekibine mahalle sakinleri çay ve börek ikram etti. Muratreis mahallesi sakinleri devriye gezen polis ekiplerine çay ve börek ikram etti. Mahalle sakinlerinin ikramını kabul eden polis, kumanyalarındaki yiyecekleri camdan bakan çocuklarla paylaştı. Polis aç kalan sokak hayvanlarına da yiyecek verdi. Kaynak: AA