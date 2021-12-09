Üsküdar'da lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar'da lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaş hafif şekilde yaralandı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da lüks otomobille takla atıp kaza yapan 3 arkadaş hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan 1 tanesi kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

Kaza, 05.00 sıralarında Üsküdar Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde yabancı uyruklu şahısların bulunduğu 34 BVE 845 plakalı Volkswagen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarptı. Ardından takla atarak ters döndü. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilden çıktı, canlı yayında kazayı arkadaşına anlattı

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sırasında bir yaralı telefonla arkadaşını görüntülü arayarak kazayı anlattı. Sedyeye alınan yaralı ambulansa bildirildiği sırada da arkadaşıyla konuşmaya devam etti. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken sedyede bulunan yaralı bir yandan inledi bir yandan yaşanan kazayı cep telefonundan canlı yayın yaparak arkadaşına anlattı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Takla atan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin çarptığı aydınlatma direği de elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı. Yola saçılan cam parçaları yol bakım görevlileri tarafından yoldan temizlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

(Muharrem Çam-İHA)

Üsküdar'da lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Üsküdar'da lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Üsküdar'da lüks araçla takla attı, hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

İki gün önce evden çıkıp bir daha görülmeyen Neslihan, hiç beklenmedik yerde bulundu

 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu

Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! Hayvanın acı içinde kıvranışı yürek burktu

 Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title