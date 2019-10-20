Üsküdar'da lüks aracın karıştığı kaza kamerada

20.10.2019 14:10

Üsküdar'da lüks otomobil iddiaya göre yanlış yerden dönüş yapınca karşı yoldan gelen araç hızla çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Üsküdar Kısıklı Alemdağ yan yolda meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 LH 4883 plakalı lüks otomobil, dönüş yapılması yasak olan yerden dönüş yaptı. Bu sırada karşı yönden gelen 34 DZ 7816 plakalı araç, hızla lüks otomobile çarptı. Kazada her iki araçtaki 6 kişi yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırılırdı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde lüks araç, dönüş yapılması yasak olan yerden dönünce karşıdan gelen araç hızla çarpıyor.

(Halit Arslan/İHA)

Kaynak: İHA