Üsküdar'da Kovid-19 denetimleri - Akasya AVM
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda denetimler başladı.
11.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:25
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Eyüpsultan ve Beyoğlu'nda denetimler başladı.
Üsküdar'da Kaymakam Murat Sefa Demiryürek ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımı, zabıta ekipleri ve sağlık işleri müdürlüğü görevlileri eşliğinde Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi.
Kaynak: AA