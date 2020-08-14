Üsküdar'da koronavirüs denetimi ÜSKÜDAR Kaymakamlığı ilçede koronavirüs önlemleri kapmasında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

ÜSKÜDAR Kaymakamlığı ilçede koronavirüs önlemleri kapmasında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.

Beylerbeyi'nde denetime katılan Kaymakam Mustafa Sefa Demiryürek vatandaşlarla sohbet ederek, onları maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyardı.

DENETİMLERDE İLGİLİ KİŞİLERE REHBERLİK YAPIYORUZ Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek "İçişleri Bakanlığımızın genelge içerisinde sosyal hayatın her alanında, pandemi riskini oluşturacak bütün alanlarda denetim yapıyoruz. Emniyet, Belediye ve diğer kuruşlarımızın katımıyla taksilerde, alışveriş merkezleri, düğün salonu ve camilerde bir plan dahilinde valimizin koordinasyonu içerisinde denetimlerimizi yapıyoruz. Bugün de taksilerde denetimiz var. Üsküdar'da genel olarak kurallara riayet edildiğini görüyoruz. Biz bu denetimlerde ilgilere rehberlik yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Beylerbeyi'nde bir restoranı denetlemeye giren Kaymakam Mustafa Sefa Demiryürek yemek yiyenlerin yanına giderek, onlarla sohbet etti. Kaymakam Demiryürek masadaki kişilere, "Her yeri, sosyal alanları, risk içerisinde bulunan yerleri siz de denetleyin, biz de sahadayız. Bu hepimizin sağlığı açısından özellikle insanların toplu olarak bulunduğu yerlerde yayınlanan rehberler var. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı rehberler var. İşletmelerin o kurallara uyup uymadığını denetliyoruz. Zabıta ve polis ekiplerimizle sizin sağlığınız için sahadayız" şeklinde seslendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA