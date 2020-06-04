ÜSKÜDAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN PANELVAN MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI: 1 YARALI Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs kontrolden çıkarak bir apartmanın boşluğundaki ağaca çarptı.

Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği panelvan minibüs kontrolden çıkarak bir apartmanın boşluğundaki ağaca çarptı. Panelvan minibüste sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bacakları kırılan ve minibüsteki kimyasal maddeden zehirlenen sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza, Yavuztürk Mahallesi İklime Sokak'ta saat 22.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hali yıkama işi yapan Mehmet Selimoğlu (59)'nun kullandığı 34 VCT 20 plakalı panelvan minibüs yokuş aşağı inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın boşluğundaki ağaca çarparak durabilen panelvan minibüsün sürücüsü Mehmet Selimoğlu, şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri panelvan aracın içerisine sıkışan Mehmet Selimoğlu kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Selimoğlu, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Selimoğlu'n bacaklarında kırıklar olduğu ve kaza sonrası panelvanın içerisindeki kimyasal maddelerden zehirlendiği, durumun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri kimyasal maddelere müdahale ederken panelvan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA