ÜSKÜDAR'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ 6 OTOMOBİLE ÇARPTI

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA

Üsküdar'da iddiaya göre aşırı hızlı ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 6 otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Halk Dersanesi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün aşırı hızla ilerlediği 34 VT 6022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak ters yönden sokağa girdi. Otomobil, park halindeki 6 otomobile çarparak durabildi. Sürücü otomobil içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüsü araç içinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, ambulansla Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazazede Jale Uralman, Ben arabamı normal bir şekilde park ettim. Komşum geldi 'heyecanlanma arabaya çapmışlar' dedi. Tersten girmiş galiba 6 araca çapmış benim arabaya da çapmış çok şükür içinde değildik. Kimsenin canına bir şey olmadı. Aracın kaskosu var sigortası var çekiciyi bekliyoruz. Vuran aracın sürücüsü biraz kötü diye söylediler ama ben görmedim. Geldiğimde aracım bu şekildeydi. 6 tane araca vurmuş. Ters yöne hızlı girmiş galiba öyle diyor komşular. Çok şükür canımıza bir şey olmadı şeklinde konuştu.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.