Üsküdar'da konser veren Irmak Arıcı'dan yeni şarkı mesajı

"Gece Gibi Gönlün" isimli şarkısı ile büyük bir çıkış yakalayan son olarak da Mustafa Ceceli ile düet yapan şarkıcı Irmak Arıcı Üsküdar'da konser verdi. Irmak Arıcı, "Yaklaşık bir ay sonra 'Kula Bela' isimli yeni bir şarkı çıkaracağım" dedi.



"Gece Gibi Gönlün", "Mühür" isimli şarkılarıyla kısa sürede müzikseverlerin dikkatini çeken Irmak Arıcı'nın konseri büyük beğeni aldı. Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen konser Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Yüzlerce konuğun katıldığı ve 20. 00'da başlayan konser yaklaşık 2 saat sürdü. Gece boyunca şarkılar seslendiren Arıcı dinleyicilerden büyük beğeni aldı. Seyirciler bazen Irmak Arıcı'nın şarkılarına eşlik etti.



Konser öncesi açıklamalarda bulunan şarkıcı Irmak Arıcı, "Çok fazla düet düşünmüyorum. Mustafa Ceceli ile beraber aranjmanlarımız devam edecek. Yaklaşık bir ay sonra 'Kula Bela' isimli yeni bir şarkı çıkaracağım. Onun da aranjmanını Mustafa Ceceli tamamlayacak. Şu an bir düet düşünmüyorum. Ama ilerleyen zamanlarda Eypio ile bir düet gelecek diyebilirim. Eypio ile seçilmiş bir şarkı, seçilmiş bir alt yapı yok. Kendisi ile ben düet yapmak çok istedim. Sağ olsun kendisi de kabul etti. Güzel bir çalışmamız olacak. Şu an tüketim çok hızlı olduğu için açıkçası yazdığımız şarkılar biz söz yazarları için kıymetli olduğu için çok fazla şarkıların albümde harcanması taraftarı değilim. O yüzden şu an da albüm düşünmüyorum. Şarkı isteyenler de oluyor." dedi.



Üsküdar Belediyesi'ne çok teşekkür eden Arıcı, "Üsküdar Belediyesi'nin bu tür etkinliklerini çok kıymetli buluyorum. Sağ olsun belediye başkanımız sosyal sorumluluk projelerinde çok çok güzel ilerliyor. Hayvanlarla ilgili çok güzel projeler var. Kendisine teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA