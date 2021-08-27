Üsküdar'da kökü çürüyen söğüt ağacı otomobil üzerine devrildi

Üsküdar'da kökü çürüyen söğüt ağacı otomobil üzerine devrildi Üsküdar'da kökü çürüyen söğüt ağacı, park halindeki otomobilin üstüne devrildi.

Üsküdar'da kökü çürüyen söğüt ağacı otomobil üzerine devrildi

İSTANBUL - Üsküdar'da kökü çürüyen söğüt ağacı, park halindeki otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırdı.

Üsküdar Kayyum Ahmet Sokak'ta, kökü çürüyen söğüt ağacı park halindeki Tofaş marka otomobilin üzerine devrildi. Araç sahibi Lokman Balıkçı'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ağaç parçalara ayrılarak otomobilin üzerinden kaldırıldı. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Karaoğlu