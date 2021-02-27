Kız arkadaşını silahla tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

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Üsküdar'da kız arkadaşını silahla tehdit edip hakarette bulunan şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organlarında "takıntılı sevgili kabusu" ve "genç kızın peşine düşen psikopattan kan donduran tehditler" başlıklarıyla yer alan olayla ilgili E.K, ayrılmak istemeyen erkek arkadaşı tarafından silahla tehdit edilerek hakarete uğradığı gerekçesiyle polise başvurdu.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli A.B.E, Üsküdar İcadiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda şüphelinin 2011 ile 2021 yılları arasında "tehdit ve hakaret" başta olmak üzere çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "silahlı tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz