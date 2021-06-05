Üsküdar'da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar'da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk

Üsküdar'da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Üsküdar sahili doldu.

Kademeli normalleşme sürecinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde Üsküdar sahili doldu. Sahillerde oluşan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Kabine Toplantısı'nın ardından hafta sonu cumartesi günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı. Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Üsküdar Salacak Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların kuralları hiçe sayarak sosyal mesafeye uymadıkları, bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Araçlarıyla dışarı çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğuna da neden oldu. Kız Kulesi sahilde oluşan trafik ve insan yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

(Aykut Zor - Metin Başar/ İHA)

Üsküdar'da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk
Üsküdar'da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk
Üsküdar'da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kısıtlamasız ilk cumartesinde İstanbullular sahillere akın etti, trafik durma noktasına geldi
Kısıtlamasız ilk cumartesinde İstanbullular sahillere akın etti, trafik durma noktasına geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Adnan Menderes Binali Yıldırım
Magazin Hazal Kaya İrem Derici Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yiğit Şardan Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar'da kısıtlamasız cumartesinde dikkat çeken yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 21:11:12. #1.15#

title