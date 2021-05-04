Üsküdar'da kısıtlama saatinde açık olan kıraathanedeki 15 kişiye 52 bin 35 TL ceza

Üsküdar'da kısıtlama saatinde açık olan kıraathanedeki 15 kişiye 52 bin 35 TL ceza Üsküdar'da korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık olan kıraathaneye polis baskın düzenledi.

Üsküdar'da kısıtlama saatinde açık olan kıraathanedeki 15 kişiye 52 bin 35 TL ceza

İSTANBUL - Üsküdar'da korona virüs kısıtlamalarına rağmen açık olan kıraathaneye polis baskın düzenledi. İçeride bulunan 15 kişiye 52 bin 35 TL para cezası kesildi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 3 Mayıs 2021 günü saat 22.00 sıralarında Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesinde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir işyerinin kısıtlama saatine rağmen açık olduğu tespit edildi. İş yerine yapılan baskında içeride bulunan 15 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 52 bin 35 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı