Üsküdar'da kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası
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Üsküdar'da kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Üsküdar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede bulunan 15 kişiye 52 bin 35 lira para cezası uygulandı.

Üsküdar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede bulunan 15 kişiye 52 bin 35 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece yapılan denetimlerde Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin açık olduğu belirlendi.

Kıraathanede??????? bulunan 15 kişinin, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suretiyle maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde bir arada bulunduğu görüldü.

İlgili iş yerinde bulunan 15 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 52 bin 35 lira idari para cezası uygulandı.

Üsküdar'da kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası
Üsküdar'da kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası
Üsküdar'da kıraathanede Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 15 kişiye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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