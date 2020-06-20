ÜSKÜDAR'DA KİMLİKLERİNİ UNUTAN ÖĞRENCİLERİ VELİLER SON ANDA SINAVA YETİŞTİRDİ
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ÜSKÜDAR'DA KİMLİKLERİNİ UNUTAN ÖĞRENCİLERİ VELİLER SON ANDA SINAVA YETİŞTİRDİ

1 milyon 600 bin öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılıyor.

ÜSKÜDAR'DA KİMLİKLERİNİ UNUTAN ÖĞRENCİLERİ VELİLER SON ANDA SINAVA YETİŞTİRDİ
20.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:41

1 milyon 600 bin öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün yapılıyor. Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav salonlarına alındı. Kimlik kartlarını kaybeden iki öğrenci ise başka velilerin yardımıyla sınava yetişti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen LGS sınavı iki oturumda yapılıyor. İlk oturumda öğrenciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verecek. Birinci oturum öncesi öğrenci ve velileri sabahın erken saatlerinden itibaren Üsküdar Capitol Ortaokulu'na gelmeye başladı. Veliler öğrencilere sınavda başarı diledi. Okul yönetimi ve polis memurları sosyal mesafe uyarıları yaparken, sınav salonuna girmeden önce öğrencilere maske dağıtıldı.

TEK KORKUM SOSYAL MESAFE

Sınava giren Eren Pala, Bütün online derslere girdik. Deneme sınavlarına girdik. Heyecanlıyım. Tek korkum sosyal mesafeler. Üniversite sınavında pozitifler olmuştu. İnşallah çıkmaz şeklinde konuştu. Öğrenci Beyza Ak, Sınav öncesi Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı soruları çözdüm. Denemeler yaptım. Fen lisesi istiyorum ifadelerini kullandı.

KİMLİK KARTINI KAYBEDEN İKİ ÖĞRENCİ BİRKAÇ DAKİKAYLA SINAVA YETİŞTİ

Saat 09.30'da başlayan sınava son anda yetişenler de oldu. Öğrenci Ali Rıza Okatan kimliğini kaybettiği için sınav salonuna alınmadı. Bir süre öğrenci velileri ve okul müdürü arasında tartışma yaşandı. Bir öğrenci velisi otomobiliyle Ali Rıza Okatan'ın sınava girebilmesi için nüfus müdürlüğüne gitti. Belgenin çıkarılması sonucu Ali Rıza Okatan birkaç dakika kala sınava yetişti. Öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götüren Ali Mert, Kendi çocuğum sınavda. O da bizim çocuğumuz sayılır. Mecburen yardım ettik. Aldılar içeri şeklinde konuştu. Sınava giren öğrencinin ağabeyi İbrahim Okatan ise Son anda yetişti. Nüfus müdürlüğüne gittik. Burada kimliğinin kayıp olduğunu söyledi şeklinde konuştu. Kimliğini kaybeden bir diğer öğrenci de nüfus müdürlüğüne giderek belge çıkarttı. O belgeyle okula gelen öğrenci birkaç dakika kala sınava yetişti.

ÖĞRENCİ VELİSİNDEN GAZETECİYE TEPKİ

Okul önünde görev yapan basın mensuplarına bir öğrenci velisi tepki gösterdi. Ses çıkardıkları gerekçesiyle gazetecinin üzerine yürüyen öğrenci velisi, Gebertirim, benim çocuğumun dikkatini dağıtamazsın, sen gazeteciysen ben de öğrenci velisiyim diyerek sonrasında hakaret etti. Gazetecileri okul önünden uzaklaştırmak isteyen kişiyi bir başka öğrenci velisi sakinleştirerek uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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