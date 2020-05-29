ÜSKÜDAR'DA KİLİSENİN KAPISINDAKİ HAÇI SÖKEN KİŞİ SERBEST KALDI
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ÜSKÜDAR'DA KİLİSENİN KAPISINDAKİ HAÇI SÖKEN KİŞİ SERBEST KALDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAÜsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Mazlum D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÜSKÜDAR'DA KİLİSENİN KAPISINDAKİ HAÇI SÖKEN KİŞİ SERBEST KALDI
29.05.2020 16:54 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:54

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile gözaltına alınan Mazlum D., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mazlum D., sorgusunda haçı sökmeye bir anda karar verdiğini, ardından camiye giderek dua ettiğini, haçı söktüğü için pişman olduğunu söyledi. 

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçının sökülmesine ilişkin olarak gözaltına alınan Mazlum D.(26), emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mazlum D.'nin polisteki sorgusunda, olayın gerçekleştiği 23 Mayıs günü yürüyüş yapmak amacıyla Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan evinden hava almak amacıyla çıktığını söyledi. 

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİBir camide ikindi namaz kıldığını, sonra Kuzguncuk'a doğru yürüdüğünü söyleyen Mazlum D., "Yürürken orada olduğunu bildiğim kiliseyi gördüm ve bir anda kilisenin kapısında bulunan haçı sökmeye karar verdim. Yüksekte olduğu için tırmandım ve elimle haçı söktüm. Üsküdar Meydanı'na gelerek Mihriman Sultan Camii'ne uğrayarak dua ettim. Sonrasında Aziz Hüdai türbesine gittim, orada da dua ettim. Yukarı doğru giderken yaşlı bir amcayı gördüm, ona cebimde bulunan 86 TL'yi verdim. Sonra Bağlarbaşı'na gittim. Akşam namazını kılmak için adını bilmediğim camiye girdim. Caminin kapısında 'virüs dolayısı ile namaz kılınamaz' ibaresi bulunan kağıdı çıkartarak içeri girdim ve namazımı kıldım. Camiden çıktıktan sonra çevrede bulunan bir kaç camiye uğradıktan sonra 21.30 sıralarında ikametime geri geldim" dedi. Haçı siyasi görüş nedeniyle çıkarmadığını söyleyen Mazlum D., olayın bir anda geliştiğini ve pişman olduğunu söyledi. 

ADLİYEYE SEVK EDİLDİMazlum D., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılık sorgusunda olayın olduğu 23 Mayıs Cumartesi günü hava almak için Yavuztürk Mahallesi'nde bulunan evinden çıktığını söyleyen Mazlum D., "O gün sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyordum. Biraz fazla yürüyerek Kuzguncuk'a kadar geldim. O gün biraz sinirli ve öfkeliydim. Kuzguncuk'ta kilisenin önünden geçerken bir anda haçın olduğu yere tırmanıp sökerek yere attım. Ben bu olayı kiliseye ya da haça yönelik yapmadım. Bir insan zaman zaman öfke patlaması yaşayabilir. Ancak bu öfke patlamasının kilise veya haçla ilgisi yoktur. Hareketimin kiliseye yönelik bir saldırı olarak algılanmasını istemiyorum. Benim tüm dinlere saygım vardır. Olay bir anda gelişti. Öncesinde böyle bir amacım ve planım yoktu. Meydana gelen hasarı karşılamaya hazırım. Benim herhangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur" dedi. 

KAMERADAKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİMazlum D., kamera kayıtlarındaki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. 

SAVCI TUTUKLAMA İSTEDİMazlum D., savcılık sorgusunun ardından, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIMahkemede şeker hastası olduğunu, olayı hastalığının etkisiyle yaptığını söyleyen Mazlum D., "Yaptığım eylem nedeniyle çok pişmanım. Bu eylemin altında herhangi bir neden yoktur. Tüm dinlere saygılıyım. Ne Ermenilere ne de Hristiyanlara bir husumetim yoktur" dedi. 

Mazlum D., mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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