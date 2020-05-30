Üsküdar'da kilisenin haçının sökülmesi soruşturmasında savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da kilisenin haçının sökülmesi soruşturmasında savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan...

ÜSKÜDAR Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakılan Mazlum S., savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak, tutuklandı.

Üsküdar'da kilisenin haçının sökülmesi soruşturmasında savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan...
30.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:08
ÜSKÜDAR Kuzguncuk'ta bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış sokak kapısının haçını söktüğü gerekçesi ile hakkında başlatılan soruşturma kapsamında serbest bırakılan Mazlum S., savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınarak, tutuklandı. 

Üsküdar Kuzguncuk Çarşı Caddesi üzerinde bulunan Surp Krikov Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nin dış kapısının haçını 23 Mayıs tarihinde söken Mazlum S. hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı. Mazlum S., savcılık sorgusunun ardından, "İbadethanelere ve mezarlıklara zarar vermek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, tutuklama talebini reddeden mahkeme Mazlum S.'yi adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakmıştı. 

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE BUGÜN TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin kararına itiraz etti. Savcılığın kararını bir üst mahkeme sıfatı ile bugün değerlendiren İstanbul Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, Mazlum S. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.  Mahkemenin kararı üzerine yeniden gözaltına alınan Mazlum S., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

EYLEMİ HASTALIĞINA BAĞLADIMazlum S., mahkemedeki sorgusunda, tüm ibadethanelere saygısı olduğunu, olayın anlık geliştiğini savunarak, "Ben kalp ve şeker hastasıyım. Haç'ı görünce bir anda göğsümde baskı ve rahatsızlık hissettim. Bir anda haçı yerinden aldım, kamera kayıtlarında da görüldüğü gibi yere attım. Onu alıp bir yere götürmedim, herhangi bir zarar vermedim. Benim herhangi bir terör örgütüyle bağlantım yoktur. Olay tamamen anlık gelişti. Yaptığım şeyin kimseye faydası olmadığını biliyorum. Keşke hiç yapmasaydım. Bu olaydan dolayı çok pişmanım. Yoldan geçerken düşünmeden yaptığım bir olaydır. Kilisenin maddi zararını karşılamaya hazırım. Hakkımda adli kontrol kararı verilmesini talep ederim" dedi. 

'MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ BOZMA BOZMA NİYETİNDE OLANLAR TARAFINDAN PROVEKE EDİLME İHTİMALİ'

Mahkeme, "Anayasamızın dini inanç, vicdan ve kanaat hürriyetine önem verdiğini, ibadethaneler yapılan saygısız davranışların toplumda infial uyandırma ve milli birlik ve beraberliği bozma niyetinde olanlar tarafından provoke edilme ihtimalini, devletimizin ve toplumumuzun farklı dini görüş ve düşüncelere karşı hoşgörülü olması bu hoşgörünün yasalarımızda belirtilen hukuki güvenceye sahip olduğunu" gerekçe göstererek Mazlum S.'nin tutuklanmasına karar verdi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı Haber
George Floyd protestolarının büyüdüğü ABD'de Trump, destekçilerini Beyaz Saray'a çağırdı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına düştü Haber
Son Dakika: Türkiye'de 30 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 26 oldu, yeni vaka sayısı binin altına...
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı Haber
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü Haber
Hasımların silahlı kavgasında olay yerinde tesadüfen bulunan masum kadın öldü
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi Haber
Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Dilek Hemşire bebeğini kucağına alamadan hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
ABD'deki göstericilerin öfkesi dinmiyor: Asıl yağmacı olan devlet
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Dünya Sağlık Örgütü ile ilişkimizi sonlandırıyoruz
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
İran'dan şaşırtan itiraf: Esed'i iktidarda tutmak için 30 milyar dolar harcadık, paramızı geri ödesin
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi konuşsunlar
Süleyman Soylu, sosyal medyadan birbirlerini tehdit eden suç örgütü liderlerine gözdağı verdi: Sıkıysa şimdi...
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Haber Global'den Muharrem İnce'yi zora sokacak açıklama: Haberi vardı
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Mardin'de mağarada tarihi dönemlere ait olduğu sanılan kafatası ve kemikler bulundu
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere söyledikleri vicdanları sızlattı
Tüm dünyayı ayağa kaldıran George Floyd cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı; Floyd'un polislere...
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Namaz öncesi ortaya çıkan yılan, cemaatte büyük paniğe neden oldu
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Erzurum'da iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 5 ölü, 4 yaralı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Hindistan'da canlı olarak gömülen bebeğin kurtarılma anı kamerada
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Şanlıurfa'da akraba aileler arasında arazi kavgası: 2 ölü, 6 yaralı
Son Dakika: Diyarbakır'da 'Dur' ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Son Dakika: Diyarbakır'da "Dur" ihtarına uymayan zanlının silahla yaraladığı polis şehit oldu
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Oyuncu Fikret Kuşkan, sağlık sorunları nedeniyle Zalim İstanbul dizisinden ayrıldı
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Korona sonrası normalleşme adımları atılırken taziye evinden gelen görüntü pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Ayça Varlıer Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Haziran Antalya Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Üsküdar'da kilisenin haçının sökülmesi soruşturmasında savcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.5.2020 21:11:50. #1.14#
title