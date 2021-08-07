Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı

Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da sokak kedisine tekmeler atarak ölümüne neden olan şüpheli Cihan G. gözaltına alındı.

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Üsküdar'da sokak kedisine tekmeler atarak ölümüne neden olan şüpheli Cihan G. gözaltına alındı. Uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli adliyeye sevk edilirken, "Bana saldırdı, pişmanım." dedi.

Olay geçen pazartesi saat 01.50 sıralarında Üsküdar Selami Ali Mahalle'si Anıt Sokakta meydana geldi. Cihan G.(22) isimli kişi sokak kedilerinden birini önce kendine doğru çekti ardından kediyi tutarak tenha bir noktaya götürdü daha sonra ise kediye defalarca tekme attı. İşkenceye maruz kalan kedinin öldüğü öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından çalışma başlatan Üsküdar Asayiş Büro ekipleri şüpheli Cihan G'yi gözaltına alındı. Şüphelinin uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Üsküdar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cihan G., adliyeye sevk edilirken kendisine sorulan 'Niçin yaptınız?' sorusunu, "Bana saldırdı. Pişmanım." diye yanıtladı.

"BUNU YAPAN CANİDİR"

Kedinin öldüğü mahallede yaşayan Ali Burak, "Buradaki olayı sosyal medya hesaplarından öğrendik. Mahallemizde bir tane yavru kedimiz var. Pet shoptaki bir abimiz kedileri sürekli besliyor burada. Birkaç gündür kedilerin azaldığını gördü abimiz. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerine bakıyor, güvenlik kamera görüntüsünde bir kişinin kedilere zarar verdiğini görünce polise bildiriyor. Görüntüdeki kişi psikopat galiba. Yavru kedinin annesini önce tekmeliyor. Daha sonra kediyi tutup o ağaçlık alana getirip kafasını eziyor taşla. Acımasızca kediye zarar veriyor. Bunu yapan canidir. Birkaç saat önce de polis ekipleri kediye zarar veren kişiyi yakalandığını öğrendik." dedi.

Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı
Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı
Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı
Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı
Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı
Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Yonca Evcimik Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Metin Oktay Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar'da kediyi tekmeleyip öldüren şüpheli: Bana saldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 12:59:31. #1.15#

title