Üsküdar'da kan verme seferberliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da kan verme seferberliği

Üsküdar'da kan verme seferberliği Salgın döneminde doğan kan ihtiyacına destek vermek için Üsküdar'da "senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganı ile kan verme seferberliği düzenlendi.

20.06.2020 18:15 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:24

Üsküdar'da kan verme seferberliği

İSTANBUL - Salgın döneminde doğan kan ihtiyacına destek vermek için Üsküdar'da "senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun" sloganı ile kan verme seferberliği düzenlendi. Düzenlenen seferberliğe katılım oldukça yoğun oldu.

Üsküdar Belediyesi öncülüğünde düzenlenen seferberlikte Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay Üsküdar Şube Başkanı Mustafa Karadeniz, Belediye Başkan Yardımcıları Belediye Meclis Üyeleri, Üsküdar'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, Kızılay dernekler ve muhtarlar kan vermek için bir araya geldi. Düzenlenen seferberlikle birlikte korona virüs salgını günlerinde doğan kan ihtiyacına destek vermek isteyen Üsküdarlılar, Kızılay'a kanlarını bağışlama imkanı buldu. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilen seferberliğe katılım oldukça yoğundu.

Programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Kızılay ile gurur duyduklarını belirterek, "Gerek yurt içinde gerek yurt dışında nerede başı dara giren varsa bakıyoruz ki Türk Kızılayı orada. Elhamdulillah nereden nereye geldik. Veren el alan elden üstündür Allah bizlere bu çalışmalarda darda kalanlara veren el olmayı nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Bura da bugün sağlığımız yerindeki kan vermeye geliyoruz. Şu anda hastanelerde evlerde sağlık problemi olan ciddi sıkıntıları olan dostlarımız var onlar da diyorlar ki keşke bizimde sağlığımız yerinde olsa da bizde koşa koşa kan versek bir başka hastanın şifa bulmasına vesile olsak" diye konuştu.

Öte yandan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kan bağışında bulunan vatandaşları ziyaret ederek hediye kiti takdim etti.

Üsküdar'da kan verme seferberliği

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi Haber
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu Haber
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Werder Bremen, Almanya Bundesliga'ya veda edebilir
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Bakan Akar'dan son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelenin süreceği mesajı geldi
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Koronayla ilgili tüm bildiklerimizi altüst edecek araştırma! Antikorlar sadece 3 ay koruyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Bayern Münih'li Lewandowski, lig bir sezonda en çok gol atan futbolcu oldu
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği devre dışı kaldı
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Mustafa Ceceli Burcu Esmersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Üsküdar'da kan verme seferberliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 19:49:49. #1.14#
title