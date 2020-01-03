Üsküdar'da kamyon ağaca çarptı
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Üsküdar'da kamyon ağaca çarptı

Üsküdar'da kamyonun ağaca çarpması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

03.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:46
Üsküdar'da kamyon ağaca çarptı

'da kamyonun ağaca çarpması nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Altunizade Mahallesi Tophanelioğlu Caddesi'nde Ahmet D. idaresindeki 63 FG 978 plakalı kamyon, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Cadde trafiğe kapatılırken itfaiye ekiplerince kamyonun üzerindeki dallar testereyle kesildi.

Çalışmanın tamamlanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: AA
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