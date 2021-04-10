Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı
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Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | Güncel

Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı Üsküdar'da, koleksiyoner Yusuf İyilik'in uzun süren çalışmalar sonrası üç kıtaya yayılmış antikacılardan ve ailelerden toplayarak restore ettiği, kaybolmaya yüz tutmuş Osmanlı giysileri ve aksesuarları ile gündelik hayata yön veren...

Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı

İSTANBUL - Üsküdar'da, koleksiyoner Yusuf İyilik'in uzun süren çalışmalar sonrası üç kıtaya yayılmış antikacılardan ve ailelerden toplayarak restore ettiği, kaybolmaya yüz tutmuş Osmanlı giysileri ve aksesuarları ile gündelik hayata yön veren eşyalar Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde vatandaşların beğenisine sunuldu.

Üsküdar Belediyesi, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerini alarak düzenlediği sanat sergilerine bir yenisini daha ekledi. Gerçekleştirilen çalışma kapsamında Koleksiyoner Yusuf İyilik'in üç kıtaya yayılmış antikacılardan, ailelerden toplayıp restore ettiği kaybolmaya yüz tutan Osmanlı giysileri ve aksesuarları ile gündelik hayata yön veren eşyalardan oluşan 'Kalbe Dokunan İlmek Sergisi' Nevmekan Sahil'de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Gerçekleştirilen serginin açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'da katılım sağladı. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralları içerisinde ağırlandığı sergide, koleksiyoner Yusuf İyilik, Başkan Türkmen ve Bakan Yardımcısı Yavuz'a hediyelerini takdim etti. Serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Türkmen, sonrasında Bakan Yardımcısı Yavuz ile birlikte sergi alanını gezdi.

3 bini aşkın parçadan oluşan eşsiz sergi

Koleksiyoner Yusuf İyilik'in Osmanlı giysi ve aksesuar kültürüne olan hayranlığından yola çıkarak hazırladığı Kalbe Dokunan İlmek Sergisi'nde, Osmanlı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtan tekstil ürünlerinin yanı sıra ütü sobası, dikiş makinesi, fener, ayna, takı ve kemer çeşitleri gibi Osmanlı dönemi günlük kullanım eşyalarına yer verildi. Yüzlerce parçadan oluşan Osmanlı dönemi tekstil ürünleri arasında Türkiye'nin her yöresine ait gelin ve damat giysileri dikkat çekerken, yörelerine göre uzmanlar tarafından eşleştirilen kıyafetler, cansız mankenlere giydirilerek sergilendi.

Osmanlı ile özdeşleşen dival işlemelerinden oluşan bindallılar, elbiseler, bohçalar, yatak örtüleri ve sedir takımları ile Türk işi işleme örneklerinin sunulduğu sergi, yörelerine göre tasnif edilmiş 3 bini aşkın parçadan oluşuyor.

"Tarihçilerin, sanatçıların ve halkımızın hizmetine sunuyoruz"

Sergi açılışı sonrası konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Koleksiyoner Yusuf İyilik'in 3 kıtadan derleyip toparladığı Osmanlı giysilerinden oluşan güzel bir sergi gerçekleştiriliyor. Bu sergi adına paylaşmamız gereken en önemli nokta şudur; giysi deyince aklımıza sadece giyinmek, örtünmek gelmiyor. Aslında bir milletin kültürünü, coğrafyasının iklimini, estetik anlayışını ve dini anlayışını göstermesi yönünden önemli bir alışkanlıktır. Bizimde geleneklerimizde, tarihimizde köklerimizde var olan bu estetik anlayışını yansıtan çok güzel bir sergi. Osmanlı dönemine ait giysilerinin, motiflerinin aynısını muhafaza ederek ya da bozulmuş olanları restore ederek burada tarihçilerin, sanatçıların ve halkımızın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız bu zenginliği görecekler ve tarihi olan bağlılıkları bir kat daha artacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı
Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı
Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı
Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı
Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı
Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı
Üsküdar'da 'Kalbe Dokunan İlmek' sergisinde Osmanlı rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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