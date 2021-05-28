Üsküdar'da kaçak tütün operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 bin adet tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine kapsamında bir operasyon düzenledi. Üsküdar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir depo ve imalat yerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan baskında her iki adresteki aramalarda toplam 9 milyon 950 bin adet bandrolsüz doldurulmaya hazır boş makaron, 20 bin adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron, 13 kilogram kaçak tütün, 1 adet kompresör, 1 adet hava kurutucu ve 3 adet makaron dolum makinası ele geçirildi.

Aramaların ardından polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı