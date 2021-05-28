Üsküdar'da kaçak tütün operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Üsküdar'da kaçak tütün operasyonu

Üsküdar'da kaçak tütün operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Operasyonda 20 bin adet tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, sigara ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine kapsamında bir operasyon düzenledi. Üsküdar ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir depo ve imalat yerine eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Eş zamanlı yapılan baskında her iki adresteki aramalarda toplam 9 milyon 950 bin adet bandrolsüz doldurulmaya hazır boş makaron, 20 bin adet kaçak tütünle doldurulmuş makaron, 13 kilogram kaçak tütün, 1 adet kompresör, 1 adet hava kurutucu ve 3 adet makaron dolum makinası ele geçirildi.

Aramaların ardından polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, 1 kişi hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da asker eğlencesi için çekici üzerinde düzenlenen asker konvoyu bu kadarına pes dedirtti
İstanbul'da asker eğlencesi için çekici üzerinde düzenlenen asker konvoyu bu kadarına pes dedirtti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Adnan Menderes İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hülya Avşar İbrahim Tatlıses Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üsküdar'da kaçak tütün operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 16:53:41. #1.14#

title