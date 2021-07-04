ÜSKÜDAR'DA KABLO HIRSIZINA MAHALLE SAKİNİNİDEN DAYAK KAMERADA

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Üsküdar'da kablo çalarken fark edilen hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle sakininden dayak yedi.

Haber: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Üsküdar'da kablo çalarken fark edilen hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle sakininden dayak yedi. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Üsküdar'da öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde alt yapı çalışma sıralarında döşenen kabloların çalmaya çalışan şüpheli görevliler tarafından fark edildi. Bu sırada görevlilerin yanında toplanan mahalle sakinleriyle hırsızlık şüphelisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir mahalle sakini hırsızlık şüphelisine kafa attı. Yere düşen şüpheli kaldırımdaki taşı alarak karşılık vermeye çalışırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar ayrıldıktan sonra şüpheli olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kameralarını inceledikten görüntülerde tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı