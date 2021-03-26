Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenileri dikilecek
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Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenileri dikilecek

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Üsküdar'da izinsiz kesilen ağaçların yerine yenileri dikilecek

Üsküdar sahilindeki bir parkta izinsiz kesilen ağaçların yerine, belediye ekipleri tarafından 4 çınar ağacı dikilecek.

Üsküdar sahilindeki bir parkta izinsiz kesilen ağaçların yerine, belediye ekipleri tarafından 4 çınar ağacı dikilecek.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 17 Mart gecesi Kız Kulesi'nin karşısındaki Salacak sahilindeki parkta, izinsiz kesilen iki yetişkin ağacın yerine yenisini dikmek için harekete geçildi. Belediye, kesilen ağaçların yerine yetişmiş 4 çınar ağacını yarın dikmeyi planlıyor.

Ağaç keserken belediye ekiplerince yakalanan 3 şüpheli, haklarında tutanak tutulmasının ardından polise teslim edilmişti.

Ağaçların testereyle kesilirken çekilen görüntüleri, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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