Üsküdar'da izinsiz ağaç kesen 2 şüpheliye "yüzer adet fidan dikme" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulandı

Üsküdar sahilindeki bir park içerisinde izinsiz ağaç kestikleri gerekçesiyle yakalanan ve adli kontrol tedbiri uygulanan 2 şüpheli hakkında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği araziye yüzer adet fidan dikme şartı getirildi.

Üsküdar sahilindeki bir park içerisinde izinsiz ağaç kestikleri gerekçesiyle yakalanan ve adli kontrol tedbiri uygulanan 2 şüpheli hakkında, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünün belirlediği araziye yüzer adet fidan dikme şartı getirildi.

Kız Kulesi karşısında 17 Mart'ta testereyle kaçak ağaç kestikleri tespit edilen 6 şüpheli, polis ekiplerince yakalanmış, sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'nda "konutunu terk etmemek" ve yurt dışına çıkış yasağı" şartını içeren adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Bu şüphelilerden 2'sinin avukatları, adli kontrol kararlarına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheliler Ş.C. ve Ö.Ö. hakkında "konutunu terk etmemek" şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki tedbirin ise devamına karar verdi.

Hakimlik, bu 2 şüpheli hakkında ayrıca kamunun faydasına olacağı kanaatiyle, İstanbul Orman Müdürlüğü Kanlıca Orman İşletmesi Müdürlüğünün belirlemiş olduğu arazilerde, belirlenen günlerde "yüzer adet fidan dikmeleri" şartını içeren adli kontrol tedbirinin uygulanmasına hükmetti.

Öte yandan Üsküdar Belediyesi, kesilen ağaçların yerine yetişkin 4 çınar dikmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Filiz Kınık Öz