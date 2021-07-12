Üsküdar'da İyilik Müzayedesi'nde toplanan bağışlar, engelliler için umut oldu

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen İyilik Müzayedesi'nde toplanan bağışlar engelli vatandaşlara umut oluyor.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen İyilik Müzayedesi'nde toplanan bağışlar engelli vatandaşlara umut oluyor. Toplanan bağışlarla 745 adet dağıtılması planlanan akülü araçların ilk bölümü 100 adet olarak, Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan törenle teslim edildi.

İnsan odaklı projeleriyle her kesimden insana hizmet veren Üsküdar Belediyesi, engellilere yönelik girişimleriyle de hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi sürdürüyor. Üsküdar Belediyesi tarafından geçtiğimiz haftalarda düzenlenen İyilik Müzayedesi aracılığıyla toplanan bağışlar engellilere umut oldu. Toplanan bağışla 745 adet dağıtılması planlanan akülü araçlardan ilk bölümü 100 adet olarak satın alındı. İş adamları ve hayırseverlerin katkılarıyla toplanan bağışla alınan engelli akülü araçlar, Üsküdar'da Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yapılan bir törenle sahiplerine teslim edildi. Oldukça duygusal anlar yaşanan törende, uzun süredir akülü araç sahibi olmayı bekleyenler, bu hayale kavuşmanın verdiği mutlulukla gözyaşlarını tutamadı.

Üsküdar Belediyesi, koleksiyoner Yusuf İyilik'in kendi koleksiyonundan seçtiği eserlerin satışı için düzenlendiği İyilik Müzayedesi'nde toplanan önemli miktardaki bağışları, engelliler için 745 adet akülü araca dönüştürdü. İlk etapta alınan 100 adet akülü araç, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen törenle engellilere hediye edildi. Ak Parti Milletvekilleri Serkan Bayram, Osman Boyraz, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla düzenlenen törende "Hayatı paylaşmak için engel yok" cümlesinin bir slogandan öte, yaşam biçimi olduğu hatırlatıldı. Toplanan tutarın kalan kısmıyla 1 tekerlekli sandalyenin yaklaşık 8 katı daha pahalı olan engelsiz akülü araçlar alınarak engellilere umut dağıtılmaya devam edilecek.

"Herkes engelli adayıdır"

Akülü sandalye almaya hak kazanan Muhammer Özdemir, "Engelliler hep vardı biliyorsunuz. Günümüzde olacak da. Bu jenerasyona geldiğimiz için yani bu jenerasyonda yetiştiğim için çok mutluyum. Böyle bir başkanımız var, darısı diğer başkanlarımıza diyorum. Bir şeyleri biz göstermeyelim onlar görsünler. Hani bir laf vardır, herkes engelli adayıdır diye onu aklımızdan çıkartmamamız gerekiyor" dedi.

"Müzayededen elde ettiğimiz gelirle Üsküdar'da akülü araç ihtiyacı olan vatandaşlarımızın akülü araçlarını temin ettik"

Akülü araçların teslim töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Bizler Üsküdar Belediyesi olarak geçtiğimiz ay Üsküdar'da çok güzel bir müzayede düzenledik. Orada çok güzel tablolar, sanat eserlerini açık artırmayla satışa çıkardık. Onlardan elde ettiğimiz gelirle Üsküdar'da 500 tane akülü araç ihtiyacı olan vatandaşlarımızın akülü araçlarını temin ettik. Orada elde ettiğimiz gelir ile gördüğünüz gibi bu güzel akülü araçları aldık. Bugün de bunların törenini yaptık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı