Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Üsküdar'da sağanağın da etkisiyle istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da sağanağın da etkisiyle istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın istinat duvarı, aralıklarla devam eden sağanağın da etkisiyle çöktü.
Duvardan kopan parçalar nedeniyle park halindeki 4 araç zarar gördü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçlar sahipleri tarafından götürüldü.