Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü - Haberler
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Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel

Üsküdar'da sağanağın da etkisiyle istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da sağanağın da etkisiyle istinat duvarı çöktü, 4 araç zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın istinat duvarı, aralıklarla devam eden sağanağın da etkisiyle çöktü.

Duvardan kopan parçalar nedeniyle park halindeki 4 araç zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından araçlar sahipleri tarafından götürüldü.

Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü

Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü

Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araç zarar gördü

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AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri

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