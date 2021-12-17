Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada - Haberler
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Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada

Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, 4 araç arar gördü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, 4 araç arar gördü. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, dün Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu. Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökme nedeniyle zarar gören araçlar için itfaiye ekipleri zarar tespit tutanağı hazırladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Apartman sakinlerinden Ertuğrul Çaylak, "Büyük bir gürültü ile çökmüş. Komşular haber verdi. Günlerce yağan yağmur nedeniyle çökmüş olabilir.4 araç zarar gördü" diye konuştu. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada

Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada

Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı kamerada

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