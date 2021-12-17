Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Üsküdar'da dün etkili olan sağanak nedeniyle 4 aracın hasar gördüğü istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da dün etkili olan sağanak nedeniyle 4 aracın hasar gördüğü istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, araçların duvarın dibinde park halinde olduğu, duvarın aniden çökerek 4 araca zarar verdiği anlar yer alıyor.
Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın istinat duvarı, aralıklarla devam eden sağanağın da etkisiyle çökmüş, duvardan kopan parçalar nedeniyle park halindeki 4 araç zarar görmüştü.
Duvarın altında kalan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı.
AA - Son Dakika Haberleri
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