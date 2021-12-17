Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA - Haberler | Güncel

Üsküdar'da dün etkili olan sağanak nedeniyle 4 aracın hasar gördüğü istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da dün etkili olan sağanak nedeniyle 4 aracın hasar gördüğü istinat duvarının çökme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, araçların duvarın dibinde park halinde olduğu, duvarın aniden çökerek 4 araca zarar verdiği anlar yer alıyor.

Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın istinat duvarı, aralıklarla devam eden sağanağın da etkisiyle çökmüş, duvardan kopan parçalar nedeniyle park halindeki 4 araç zarar görmüştü.

Duvarın altında kalan araçlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılmıştı.

Üsküdar'da istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü

 Dosta güven, düşmana korku veriyor! İşte Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

Dosta güven, düşmana korku veriyor! İşte Türkiye'nin SİHA'lardan sonraki yeni gücü ZAHA

 Karabük merkezli soruşturmada 'araç fiyatlarını etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title