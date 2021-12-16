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Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 4 otomobil zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 4 otomobil zarar gördü Üsküdar'da harabe bir evin istinat duvarı, yan tarafında bulunan binanın otoparkına çöktü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 4 otomobil zarar gördü

İSTANBUL - Üsküdar'da harabe bir evin istinat duvarı, yan tarafında bulunan binanın otoparkına çöktü. 4 otomobil duvarın altında kalarak hasar gördü.

Olay, Üsküdar Valide Atik Mahallesi'nde Valide İmareti Sokakta 18.00 sıralarında meydana geldi. Harabe halde bulunan bir evin istinat duvarı, etkili olan yağmura dayanamayarak çöktü. Çöken duvar yan tarafta bulunan binanın otoparkına devrildi. Otoparkta park halinde bulunan 4 otomobil, çöken duvar altında kalarak maddi hasar gördü. Duvarın çöktüğü esnada herhangi bir vatandaşın otoparkta olmaması faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otoparka devrilen duvarın moloz parçalarını kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 4 otomobil zarar gördü

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 4 otomobil zarar gördü

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 4 otomobil zarar gördü

Üsküdar'da istinat duvarı çöktü, 4 otomobil zarar gördü

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