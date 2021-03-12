ÜSKÜDAR'DA İŞ İNSANINDAN PARA GASPEDEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Haber: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da tanıdığı bir kişinin yönlendirmesiyle 200 bin dolar tutarında Bitcoin satın alan iş insanı, kazandığı kardan bir miktarını tanıdığına verdi. Kendisine verilen parayı az bulan kişi, iş insanından daha fazla para isteyerek tehdit etmeye başladı. İş insanının şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. İş insanı ile şüphelilerin buluşma anları kameraya yansıdı.

Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi Şeker Maslak Sokakta gerçekleşen olayda L.A adlı iş insanı bir tanıdığı olan S.A'nın yönlendirmesiyle 200 bin dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Önce bir miktar zarar eden iş insanı, daha sonra 130 bin dolar kara geçti. ve bu paradan 7 bin doları S.A isimli kişinin hesabına gönderdi. Bunun üzerine S.A, iş insanının gönderdiği parayı az bularak 30 bin dolar daha istedi. Şüpheli daha sonra iş insanını arayarak ortak bir noktada buluşmak istedi.

S.A isimli şüpheli, aracıyla belirtilen noktaya gelen iş insanının aracına bindi. Kısa süre sonra ise araca R.H isimli bir kişi daha bindi. R.H isimli kişi, iş insanı L.A'ya silah göstererek tehditte bulundu. Araç Ünalan'da bulunan bir iş yerine geldiğinde iş insanı L.A korkarak S.A'nın hesabına 10 bin dolar daha gönderdi. Ertesi gün ise aynı kişiler, iş insanının evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulundu. L.A'nın polise giderek şikayetçi olması üzerine ekipler, olayla ilgileri bulunan S.A., S.S., R.H., A.Ç., ve A.N.T., isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma" ve 'Yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi. İş insanı ile şüphelilerin buluşma anları kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı