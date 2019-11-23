Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı
Üsküdar'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.
Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kısıklı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, mekana müşteri gibi giden ekipler, internet üzerinden tombala oynatıldığını belirledi.
İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatılan 19 dizüstü bilgisayara el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.