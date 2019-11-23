Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı
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Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı

Üsküdar'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

23.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:44
Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı

'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe ekipleri, Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, mekana müşteri gibi giden ekipler, internet üzerinden tombala oynatıldığını belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatılan 19 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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