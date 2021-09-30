Son dakika... ÜSKÜDAR'DA İKİ KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAZADA ŞOFÖR TUTUKLANDI

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Oğlunu okuldan alan Tuğba Ertuğrul, otomobiliyle sokakta ilerlediği sırada aracının hakimiyetini kaybederek önce sokaktaki 45 yaşındaki Muhterem Çelik'e ardından yol kenarından yürüyen 13 yaşındaki Melike Karaca'ya çarptı. Kaza nedeniyle Çelik ve Karaca hayatını kaybederken Tuğba Ertuğrul, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Tuğba Ertuğrul, burada savcıya ifade verdi.

FRENİN TUTMADIĞINI HİSSETTİM

GÖZÜMÜ AÇTIĞIMDA İKİ KİŞİ YERDE YATIYORDU

TUTUKLANDI

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması, görüntü kaydı ve kaza tespit tutanağında şüphelinin kusurlu bulunması gibi hususları dikkate alarak Tuğba Ertuğrul'un "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri