ÜSKÜDAR'DA İKİ KATLI AHŞAP BİNADA ÇÖKME Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAÜsküdar'da iki katlı ahşap binanın bir kısmında çökme meydana geldi.

Haber-Kamera: Güven USTA-Murat KORKMAZ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Üsküdar'da iki katlı ahşap binanın bir kısmında çökme meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Üsküdar Selami Ali Mahallesi Hamam Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap binanın bir kısmında saat 12.00 sıralarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, boş olduğu öğrenilen binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri ise termal kamerayla içeride birileri olup olmadığını kontrol etti. Çökme yaşanan bina ve ekiplerin çalışmaları havadan da görüntülendi.

Kaynak: DHA