Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
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Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Yolcu almak için duran otobüse arkadan gelen otobüs çarptı İki İETT otobüsünün çarpıştığı kaza havadan görüntülendi Üsküdar'da duraktan yolcu almak için duran İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü duramayarak çarptı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da iki İett otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Yolcu almak için duran otobüse arkadan gelen otobüs çarptı

İki İETT otobüsünün çarpıştığı kaza havadan görüntülendi

İSTANBUL - Üsküdar'da duraktan yolcu almak için duran İETT otobüsüne, arkadan gelen başka bir İETT otobüsü duramayarak çarptı. Önünde duran otobüse çarpan otobüs şoförü yaralandı. Yaralı şoför otobüste yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İçi yolcu dolu iki İETT otobüsünün çarpıştığı kaza alanı havadan görüntülendi.

Kaza, Üsküdar Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Bir İETT otobüsü duraktan yolcu almak için yavaşlayıp durdu. O esnada arkadan gelen başka bir İETT otobüsü şoförü duramayarak önündeki otobüse çarptı. Çarpan otobüsün şoförü yaralandı. Otobüsün ise camlarının tuzla buz olduğu gözlendi. Otobüslerde bulunan yolcular ise kaza nedeniyle panikleyerek aşağı indi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şoföre otobüs içerisinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı şoför ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan içi yolcu dolu iki İETT otobüsünün birbirine girdiği kaza drone ile havadan görüntülendi.

Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Üsküdar'da iki İETT otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

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