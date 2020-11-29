Üsküdar'da horoz dövüştüren 10 kişi yakalandı
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Üsküdar'da horoz dövüştüren 10 kişi yakalandı

29.11.2020 11:53 | Son Güncelleme: 29.11.2020 11:53
Üsküdar'da horoz dövüştüren 10 kişi yakalandı

Üsküdar'da bir evde horoz dövüştüren 10 kişi yakalanırken 11 horoz muhafaza altına alındı.

Üsküdar'da bir evde horoz dövüştüren 10 kişi yakalanırken 11 horoz muhafaza altına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da Yavuztürk Mahallesi'ndeki bir evde horoz dövüştürerek yasa dışı bahis oynandığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada 11 horoz bulunurken horoz dövüşü için yapıldığı değerlendirilen ring alanda dövüş yapılmadığı ve horozların yaralı olmadığı tespit edildi.

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Ev sahibi Halim O'nun da aralarında bulunduğu 10 kişiye yasa dışı bahis suçundan işlem yapılırken şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan toplam 10 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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