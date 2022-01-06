Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Metropolitan Emmanuel yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Metropolitan Emmanuel'in denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel 'e sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

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