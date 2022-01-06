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Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

HAZRETİ İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - HAZRETİ  İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle Üsküdar'da denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıldönümünde Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini  Metropolitan  Emmanuel  yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada  Metropolitan  Emmanuel'in denize attığı haçı çıkarmak için  2 kişi  denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Meropolitan Emmanuel 'e sundu.  Haçı çıkarmak için denize atlayan 2  kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.


- İstanbul
Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Üsküdar'da haç çıkarma töreni

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