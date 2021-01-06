Üsküdar'da haç çıkarma töreni
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Üsküdar'da haç çıkarma töreni

06.01.2021 12:54 | Son Güncelleme: 06.01.2021 13:18
Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor.

Hz. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu. Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Episkopos Smarağ yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Episkopos Smarağ denize attığı haçı çıkarmak için 1 kişi denize atladı. İlias Ouanis Tawadros denizden çıkardığı haçı öptü ve Episkopos Smarağ'a sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan kişiye altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.

(Fotoğraf)


Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
Üsküdar'da haç çıkarma töreni

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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