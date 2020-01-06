Üsküdar'da haç çıkarma töreni
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor.
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de Üsküdar oldu.
Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasianos yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi soğuk havada denize atladı. İlias Ouanis Tauandros denizden çıkardığı haçı öptü ve Despot Kasianos'a sundu. Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.