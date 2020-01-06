Üsküdar'da haç çıkarma töreni
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Üsküdar'da haç çıkarma töreni

HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle İstanbul'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor.

06.01.2020 13:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:24
Üsküdar'da haç çıkarma töreni
HZ. İsa'nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle 'da denizden haç çıkarma törenleri düzenleniyor. O yerlerden biri de  oldu.

Kuzguncuk'taki Rum Ortodoks Ayios Yeorgios Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Ayini Despot Kasianos  yönetti. Yaklaşık 3 saat süren ayinin ardından kortej eşliğinde dualar edilerek haç atma töreninin yapılacağı Kuzguncuk İskelesi'ne yüründü. Burada Despot Kasianos'un denize attığı haçı çıkarmak için 2 kişi  soğuk havada denize atladı. İlias Ouanis Tauandros denizden çıkardığı haçı öptü ve Despot Kasianos'a sundu.  Haçı çıkarmak için denize atlayan 2 kişiye de altın haç kolye hediye etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ayin ve haç atma törenleri çevrede bulunanlarca ilgiyle izlendi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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