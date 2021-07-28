Üsküdar'da güneşten korunmak için kafasına cerrahi maske taktı
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Üsküdar'da güneşten korunmak için kafasına cerrahi maske taktı

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | Güncel

Üsküdar'da güneşten korunmak için kafasına cerrahi maske taktı Termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaş Üsküdar sahilinden denize girdi İstanbul'da termometreler öğlen saatlerinde 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi.

Üsküdar'da güneşten korunmak için kafasına cerrahi maske taktı

Termometreler 40 dereceyi gösterdi, vatandaş Üsküdar sahilinden denize girdi

İSTANBUL - İstanbul'da termometreler öğlen saatlerinde 40 dereceyi gösterirken sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yollar denedi. Kimi vatandaşlar serinlemek için Üsküdar sahilinde denize girerken kimi vatandaşın da sıcaktan korunmak için şapka yerine maskesini kafasına takması ilginç görüntülere sahne oldu.

İstanbul son günlerde aşırı sıcak havanın etkisi altında. Yükselen sıcaklığın ardından İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gördü. Aşırı sıcaklardan bunalanlar serinlemek için farklı yollar denedi. Vatandaşlardan bazıları kendilerini gölgenin altına atarak, bazıları Üsküdar sahilinden kendisini boğazın serin sularına bıraktı. Sıcaktan bunalan bir vatandaşın, maskesini kafasına takarak kendisini güneşten korumaya çalışması ilginç görüntülere sahne oldu.

Denize giren Mehmet Yazıcı "Biz de işte bu nimeti değerlendirmeye çalışıyoruz. Tarihi yarım ada karşımızda, hemen şuracıkta Kız Kulesi var, çoğu kişi Türkiye'de kartpostallarda görüyor bu manzarayı oysa hemen yanı başımızda. Deniz desen, Bodrum hak getire oranın denizinden daha güzel sadece ters akıntı var. Ben burada 19 Mayıs'ta sezonu açtım. Şöyle bir metre uzunluğunda parmak kalınlığında bir müsilaj gördüm bir süre sonra da lodos vurdu aldı götürdü. Burada zaten bırakın müsilajı insan zor duruyor, akıntıdan dolayı müsilaj burada durmaz." dedi.

Üsküdar'da güneşten korunmak için kafasına cerrahi maske taktı
Üsküdar'da güneşten korunmak için kafasına cerrahi maske taktı
Üsküdar'da güneşten korunmak için kafasına cerrahi maske taktı
Üsküdar'da güneşten korunmak için kafasına cerrahi maske taktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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