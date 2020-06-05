Üsküdar'da geri dönüşüm tesislerinden elde edilen gelir, sosyal yardımlarda kullanılıyor Üsküdar Belediyesi, hayata geçirdiği geri dönüşüm projesinden sağladığı gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz çocuklara eğitim bursu, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek sağlıyor.

Üsküdar Belediyesi, hayata geçirdiği geri dönüşüm projesinden sağladığı gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz çocuklara eğitim bursu, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek sağlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyenin Atık Yönetim Merkezinde düzenlediği basın toplantısında geri dönüşüm tesisinde elde edilen kazanımları örnekleriyle anlattı.

Geri dönüşüm tesisinin 1 Kasım 2019 yılında aktif olarak çalışmaya başladığını belirten Türkmen, "çöpü kaynağında ayrıştırarak toplama projesinin" bu tarihten itibaren aktif olarak hayata geçtiğini söyledi.

Türkmen, bunun da tüm Üsküdarlıları bu projeye katma anlamına geldiğini, kağıt, metal, yağ, karton, plastik, evsel atıklar gibi çöpleri vatandaşların evde ayrı bir çöp kutusunda biriktirdiğini belirterek, "Hedefimiz günde 150 ton ayrıştırılmış çöp toplamaktı. Bu ayda ortalama 5 bin ton, yılda 60 bin ton ayrıştırılmış çöp demektir. Bunun ekonomik karşılığı ise yılda yaklaşık 25 milyon lira, eski parayla 25 trilyondur. Bu önemli bir kaynaktır. Bu geri dönüşüm olmasa, milli ekonomi ve ülke için kayıp demektir." dedi.

Projenin çevresel yönü olduğuna da değinen Türkmen, bu günün "5 Haziran Dünya Çevre Günü" olduğunu hatırlatarak, dünyada çevreyi koruma adına harekete geçme zamanı olduğunu söyledi.

Geri dönüşüm projesinden elde edilen gelirin tamamının sosyal yardımlarda kullanıldığını anlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları ifade etti:

"Geri dönüşümden elde edeceğimiz ekonomik girdi, kesinlikle belediyenin altyapı, fiziki yapımında kullanılmayacak. Buradan elde edilen gelirlerin tamamını, sosyal belediyecilikte ihtiyaç sahibi, dezavantajlı, engelli, dar gelirli olan vatandaşlarımız için kullanıyoruz. İşte gördüğünüz gibi geri dönüşümden elde edilen gelirle kumanya kolileri ile kuru gıda hizmeti sunuyoruz. Üsküdar'da ayda 5 bin aileye ya kumanya ya da destek kart dediğimiz alışveriş kartına, hesaplarına nakit para yatırıyoruz. Geçimlerine faydası oluyor. Sefer taslarını da hazırlıyoruz, her gün Üsküdar'da yılın 12 ayı yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi, yaşlı ve yatalak hastaya sefer taslarından 3 kap adreslerine sıcak yemek teslim ediyoruz. İlçe sınırlarında engellilere tekerlekli ve akülü araç olmak üzere elde edilen gelirden hemşehrilerimize bu hizmetleri sunuyoruz."

Projenin teknik detayları hakkında da bilgi veren Türkmen, tesislerde çöplerin sınıflarına göre bantlarla ayrıştırıldığını, ayrıştılan çöplerin fabrikalara gönderildiğini ve tekrar bunların kağıt, plastik ve ahşap olarak geri geldiğini söyledi.

Türkmen, "Biz Üsküdarlılar, çöpten 'hayır' çıkaran bir millet olalım dedik. Evde atacağımız çöpü böyle ayrıştırdığımızda, tasnif edilerek, sonuçta kumanya, yemek, engelli aracı hatta pazar çantası oluyor." diye konuştu.

Proje

Üsküdar Belediyesi, daha iyi bir gelecek için Sıfır Atık projesiyle "Dönüşümde Üsküdar Modeli'ni başlattı. Proje kapsamında bin kişiden oluşan ekip, tüm ilçede kapı kapı dolaşarak özellikle ev hanımları, muhtarlar ve okul müdürlerine geri dönüşüm için yapılabilecekleri anlattı.

Kaynak: AA