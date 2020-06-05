Üsküdar'da geri dönüşüm tesislerinden elde edilen gelir, sosyal yardımlarda kullanılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Üsküdar'da geri dönüşüm tesislerinden elde edilen gelir, sosyal yardımlarda kullanılıyor

Üsküdar Belediyesi, hayata geçirdiği geri dönüşüm projesinden sağladığı gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz çocuklara eğitim bursu, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek sağlıyor.

Üsküdar'da geri dönüşüm tesislerinden elde edilen gelir, sosyal yardımlarda kullanılıyor
05.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:45

Üsküdar Belediyesi, hayata geçirdiği geri dönüşüm projesinden sağladığı gelirle yüzlerce engelliye tekerlekli sandalye, binlerce kişiye sıcak yemek, kimsesiz çocuklara eğitim bursu, ihtiyaç sahiplerine yiyecek ve giyecek sağlıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, belediyenin Atık Yönetim Merkezinde düzenlediği basın toplantısında geri dönüşüm tesisinde elde edilen kazanımları örnekleriyle anlattı.

Geri dönüşüm tesisinin 1 Kasım 2019 yılında aktif olarak çalışmaya başladığını belirten Türkmen, "çöpü kaynağında ayrıştırarak toplama projesinin" bu tarihten itibaren aktif olarak hayata geçtiğini söyledi.

Türkmen, bunun da tüm Üsküdarlıları bu projeye katma anlamına geldiğini, kağıt, metal, yağ, karton, plastik, evsel atıklar gibi çöpleri vatandaşların evde ayrı bir çöp kutusunda biriktirdiğini belirterek, "Hedefimiz günde 150 ton ayrıştırılmış çöp toplamaktı. Bu ayda ortalama 5 bin ton, yılda 60 bin ton ayrıştırılmış çöp demektir. Bunun ekonomik karşılığı ise yılda yaklaşık 25 milyon lira, eski parayla 25 trilyondur. Bu önemli bir kaynaktır. Bu geri dönüşüm olmasa, milli ekonomi ve ülke için kayıp demektir." dedi.

Projenin çevresel yönü olduğuna da değinen Türkmen, bu günün "5 Haziran Dünya Çevre Günü" olduğunu hatırlatarak, dünyada çevreyi koruma adına harekete geçme zamanı olduğunu söyledi.

Geri dönüşüm projesinden elde edilen gelirin tamamının sosyal yardımlarda kullanıldığını anlatan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, şunları ifade etti:

"Geri dönüşümden elde edeceğimiz ekonomik girdi, kesinlikle belediyenin altyapı, fiziki yapımında kullanılmayacak. Buradan elde edilen gelirlerin tamamını, sosyal belediyecilikte ihtiyaç sahibi, dezavantajlı, engelli, dar gelirli olan vatandaşlarımız için kullanıyoruz. İşte gördüğünüz gibi geri dönüşümden elde edilen gelirle kumanya kolileri ile kuru gıda hizmeti sunuyoruz. Üsküdar'da ayda 5 bin aileye ya kumanya ya da destek kart dediğimiz alışveriş kartına, hesaplarına nakit para yatırıyoruz. Geçimlerine faydası oluyor. Sefer taslarını da hazırlıyoruz, her gün Üsküdar'da yılın 12 ayı yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibi, yaşlı ve yatalak hastaya sefer taslarından 3 kap adreslerine sıcak yemek teslim ediyoruz. İlçe sınırlarında engellilere tekerlekli ve akülü araç olmak üzere elde edilen gelirden hemşehrilerimize bu hizmetleri sunuyoruz."

Projenin teknik detayları hakkında da bilgi veren Türkmen, tesislerde çöplerin sınıflarına göre bantlarla ayrıştırıldığını, ayrıştılan çöplerin fabrikalara gönderildiğini ve tekrar bunların kağıt, plastik ve ahşap olarak geri geldiğini söyledi.

Türkmen, "Biz Üsküdarlılar, çöpten 'hayır' çıkaran bir millet olalım dedik. Evde atacağımız çöpü böyle ayrıştırdığımızda, tasnif edilerek, sonuçta kumanya, yemek, engelli aracı hatta pazar çantası oluyor." diye konuştu.

Proje

Üsküdar Belediyesi, daha iyi bir gelecek için Sıfır Atık projesiyle "Dönüşümde Üsküdar Modeli'ni başlattı. Proje kapsamında bin kişiden oluşan ekip, tüm ilçede kapı kapı dolaşarak özellikle ev hanımları, muhtarlar ve okul müdürlerine geri dönüşüm için yapılabilecekleri anlattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma yasağının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi, komşusuna ilgi duyan platonik aşık dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi Haber
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle...
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Haber
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı Haber
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
Tramvaya maskesiz binen yolcu, kendisini uyaran güvenlik görevlisini darp etti! Saçını tutup boğazına sarıldı
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
ABD'de polis, yağmacı olduğundan şüphe ettiği 22 yaşındaki genci öldürdü
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Fenerbahçe, genç forvet Barış Sungur için 1928 Bucaspor ile anlaştı
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Eski Galatasaraylı Tudor, Fenerbahçe'nin gündemindeki Bjelica'yı övdü: Harika biri
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 4 Haziran günü koronavirüsten 22 kişi vefat etti, 786 yeni vaka tespit edildi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Köylüler 15 yıl önce aldıkları kararın Erdoğan tarafından bilinmesini istiyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağını iptal etti
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
New York'taki eylemlerde namaz kılmak isteyen Müslümanlar, çemberle koruma altına alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Berat Albayrak Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Karar Fenerbahçe Türk Lirası Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Üsküdar'da geri dönüşüm tesislerinden elde edilen gelir, sosyal yardımlarda kullanılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 14:48:18. #1.15#
title